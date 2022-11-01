الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022
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نسبة التصويت في أوساط المستوطنين بالضفة تجاوزت 60% وتقترب من 85% في أوساط المتدينين
منذ ساعة واحدة
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