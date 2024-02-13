الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024
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نصرالله: إذا نفذ العدو تهديداته ضدنا عليه أن يدرك أن المئة ألف الذين غادروا الشمال لن يعودوا ومن يهدننا بالتوسعة أقول له نحن نوسّع ومن يظن للحظة واحدة أن المقاومة في لبنان تشعر بالخوف والارتباك هو مخطىء
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