الثلاثاء 23 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022
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نظام التحذير من تسونامي: أمواج مد تصل إلى 3 أمتار فوق المعتاد بعد زلزال المكسيك
منذ ساعة واحدة
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