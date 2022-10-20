الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022
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نقيب الصيادلة: أتمنى على الزملاء الالتزام بقوانين مزاولة مهنة الصيدلية والامتناع عن صرف دواء غير مُسجّل أو صرف الدواء بغير سعر المؤشر أو سعر المدعوم في حالة الدواء المدعوم
منذ ساعة واحدة
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