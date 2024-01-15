الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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    نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لصوت لبنان 100.5: "يدُنا ممدودة ونحن منفتحون على أي حوار لكن نأمل أن يكون الاجتماع الذي سنعقده غدًا مع مدير عام وزرة التربية والأب يوسف نصر مثمرًا ينتج عنه ضمانات جديّة

    منذ ساعتين
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