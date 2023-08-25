الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
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نهاية الجزء الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا بتقدم لاتفيا 55 - 30
منذ ساعة واحدة
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