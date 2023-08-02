الخميس 15 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
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نيجيريا تصدر أوامر لتحريك جيشها نحو النيجر بالتزامن مع اجتماع أعضاء من انقلابيي النيجر بقادة فاغنر في مالي
منذ 36 دقيقة
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