الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024
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نيران مباشرة من لبنان في اتجاه موقع بركة ريشا الإسرائيلي
منذ 51 دقيقة
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