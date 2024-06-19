الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
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    نيويورك تايمز: أكثر من 20 ألف مبنى تضرر أو تم تدميره منذ سيطرة قوات الدعم السريع على شرق مدينة الفاشر

    منذ ساعة واحدة
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