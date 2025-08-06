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    نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: ترامب يعتزم لقاء بوتين شخصيا في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل كما أنه يعتزم أن يلي اجتماعه مع بوتين لقاء يجمعه بالرئيسين الروسي والأوكراني

    منذ 58 ثانية
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