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    هآرتس نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: سقوط 10 صواريخ في مرغليوت بالجليل الأعلى دون انطلاق صفارات الإنذار

    منذ 22 دقيقة
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