الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023
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أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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هاباغ لويد الألمانية للشحن: الموقف لا يزال خطرا بالبحر الأحمر وسنواصل تغيير مسار عملياتنا
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