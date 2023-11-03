الجمعة 19 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 3 نوفمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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هاشم لـ"الديار": لبنان واللبنانيين لا يريدون أي حرب وحتى المقاومة أيضا التي تعي مصلحة لبنان وتتعاطى بميزان دقيق بما يحفظ كرامته ويحصنّه لكن عندما تُفرض علينا الحرب لا بد أن نواجه كيفما كانت الأمور
منذ ساعتين
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