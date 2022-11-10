الخميس 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 10 نوفمبر 2022
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هاشم من امام مجلس النواب للـ ال بي سي: فرنجية هو الاقرب ولكن لم نصل بعد الى اتفاق حول اسم معين
منذ 56 ثانية
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