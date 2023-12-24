الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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    هبوط أول طائرة ركاب جزائرية في مطار اللاذقية وذلك في إطار استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وسوريا بعد توقف دام 11 عامًا

    منذ 46 ثانية
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