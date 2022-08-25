الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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    هجوم بـ4 صواريخ كاتيوشا استهدف معسكر زيليكان التركي في الموصل

    منذ 47 دقيقة
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