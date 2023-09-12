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    هجوم كبير تشنه الجماعات المسلحة المنضوية تحت جند الشام على كل المحاور واشتداد وتيرة المعارك ومعلومات عن وفاة جريح لحركة فتح ما يرفع عدد قتلى اشتباكات عين الحلوة الى عشرة

    منذ دقيقتين
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