السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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    هدوء حذر في القطاع الغربي في الجنوب وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية

    منذ ساعة واحدة
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