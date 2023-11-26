الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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هدوء يُخيّم على مناطق الحدود ما سمح للكثير من المواطنين بتفقّد ممتلكاتهم إلا أنّ عددًا منهم سيُغادون اليوم إلى بيروت بعد أن قضوا يومين في قراهم
منذ 42 دقيقة
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