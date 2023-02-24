الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    هزة ارضية حصلت منذ بعض الوقت في وسط تركيا بقوة 4,7 درجات

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      ماريتا الحلاني
      بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
      تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
      من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية
      الفضاء- تعبيرية
      ظاهرة فلكية تشهدها السماء اليوم.. يمكن رؤيتها بالعين المجردة