الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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    هوكشتاين سلم عون الرسالة الاميركية الرسمية التي تتضمن حصيلة المفاوضات ونوه هوكشتاين بدور عون في الوصول الى هذه النتيجة والاخير شكر الوسيط على الجهود

    منذ 37 دقيقة
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