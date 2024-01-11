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    هوكشتاين من عين التينة: سعيد بعودتي إلى بيروت فنحن في مرحلة صعبة ومرحلة طوارئ وسعيد بلقاءاتي التي أعقدها مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في كيفية الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود مع إسرائيل

    منذ 33 دقيقة
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