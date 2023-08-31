الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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هوكشتاين من مطار رفيق الحريري قبيل مغادرته لبنان: أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية والتنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية
منذ ساعتين
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