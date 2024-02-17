السبت 7 شعبان 1445 ﻫ - 17 فبراير 2024
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هوكشتاين: نعمل بهدوء لإنهاء الصراع على الحدود اللبنانية واتساع الحرب لن يكون بمصلحة أحد
منذ دقيقتين
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