السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023
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هيئة البث الإسرائيلية: الكابينت يعقد اجتماعه الطارئ مساء اليوم بمقر الشاباك بدل وزارة الدفاع بسبب المظاهرات (الجزيرة)
منذ 9 دقائق
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