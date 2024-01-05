الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
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    هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: نحن على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان

    منذ 4 دقائق
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