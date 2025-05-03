السبت 5 ذو القعدة 1446 ﻫ - 3 مايو 2025
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: إسرائيل لا تشن ضربات على اليمن لأن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد هناك
منذ ساعة واحدة
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