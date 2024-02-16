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    هيئة البث الإسرائيلية: غانتس وآيزنكوت هددا نتنياهو بحل حكومة الحرب إذا استمر باتخاذ قرارات منفردة بشأن الرهائن

    منذ ساعتين
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