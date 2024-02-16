الجمعة 6 شعبان 1445 ﻫ - 16 فبراير 2024
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هيئة البث الإسرائيلية: غانتس وآيزنكوت هددا نتنياهو بحل حكومة الحرب إذا استمر باتخاذ قرارات منفردة بشأن الرهائن
منذ ساعتين
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