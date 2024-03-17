الأحد 7 رمضان 1445 ﻫ - 17 مارس 2024
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هيئة البث الإسرائيلية: نجاة ضابط إسرائيلي كبير بعد أن أطلق حزب الله صاروخا موجها منتصف الليل ضد آلية عسكرية
منذ 54 دقيقة
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