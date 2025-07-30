الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
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    هيئة الزلازل الفلبينية: من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادي أمواج تسونامي بارتفاع أقل من متر

    منذ ساعتين
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