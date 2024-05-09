الخميس 1 ذو القعدة 1445 ﻫ - 9 مايو 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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هيئة السلع التموينية في مصر تشتري 120 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة
منذ 32 دقيقة
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