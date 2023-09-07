الجمعة 22 صفر 1445 ﻫ - 8 سبتمبر 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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هيئة العمل الفلسطيني المشترك تدعو إلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة إفساحًا في المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة وهيئة العمل المشترك في صيدا لتنفيذ ما أوكل إليهما من هيئة العمل في لبنان
منذ 3 دقائق
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