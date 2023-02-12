الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023
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هيئة الكوارث التركية: تسجيل 2100 هزة ارتدادية منذ اليوم الأول للزلزال
منذ ساعة واحدة
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