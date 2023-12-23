الأحد 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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    هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن تفجير مسيرة قرب سفينة في محيط باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا غربي الصليف في اليمن وجميع أفراد الطاقم سالمون

    منذ 3 دقائق
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