الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
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    هيئة بحرية بريطانية: لم تلحق أضرار بالسفينة وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم والسفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي

    منذ ساعتين
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