الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024
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هيئة بريطانية: بلاغ عن هجوم على سفينة على بُعد 246 ميلا بحريا من اليمن
منذ 10 دقائق
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