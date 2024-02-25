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    هيئة بريطانية تتلقى تقريرا عن تحركات "غير معتادة" لزورق سريع على مسافة 20 ميلا بحريا شرقي خورفكان بالإمارات

    منذ ساعتين
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