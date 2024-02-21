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    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقارير متأخرة عن انفجار ووميض شوهد في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن

    منذ 38 دقيقة
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