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    وئام وهاب لبرنامج "بدنا الحقيقة": قطر لا زالت تموّل جماعات مسلحة في سوريا وليبيا

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2022 10:26 مساءً
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