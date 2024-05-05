الأحد 26 شوال 1445 ﻫ - 5 مايو 2024
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وائل أبو فاعور: تنفيذ الـ 1701 مصلحة وطنية لبنانية صافية ولسنا مع التحدي أو التخوين
منذ ساعة واحدة
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