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    واشنطن: بلينكن يبدأ الأحد جولة في المنطقة مخصصة للتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين

    منذ 12 دقيقة
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