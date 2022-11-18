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    واشنطن بوست: سياسيون وحكومات وسفارات يستعدون للأسوأ في حال تعطل موقع تويتر مؤقتا

    منذ ساعتين
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