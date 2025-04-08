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    واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: ويتكوف سيسافر على الأرجح إلى طهران إذا تلقى دعوة للقيام بذلك

    منذ 7 ساعات
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