الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
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    واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: "حزب الله" تهديد لإسرائيل ولها الحق بالدفاع عن نفسها

    منذ 35 ثانية
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