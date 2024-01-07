الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024
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مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: "حزب الله" تهديد لإسرائيل ولها الحق بالدفاع عن نفسها
منذ 35 ثانية
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