السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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واشنطن تدعو المجتمع الدولي للوحدة لمعالجة تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران
منذ 10 دقائق
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