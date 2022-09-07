الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022
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واشنطن تدعو تركيا واليونان إلى تسوية الخلافات بطرق دبلوماسية
منذ 59 دقيقة
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