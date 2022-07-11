الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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    واصل رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقي اتصالات التهنئة بعيد الأضحى. وقد تلقى في هذا الإطار رسالة معايدة من بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، هنأه فيها بالعيد

    منذ ساعة واحدة
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