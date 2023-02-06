الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023
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والي ملاطيا التركية: سجلنا حتى الآن سقوط 130 بناية في ولاية ملاطيا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة
منذ ساعة واحدة
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