الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 ﻫ - 22 مايو 2024 |
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    وثيقة أوروبية داخلية: يمكن عقد مؤتمر للسلام بالشرق الأوسط دون مشاركة طرفي النزاع

    منذ 10 دقائق
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