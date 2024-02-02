الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزارة الاستخبارات الإيرانية: تعرفنا على عدد من الجواسيس في طهران ومحافظات إيرانية وتعاملنا معهم

    منذ 14 دقيقة
    آخر تحديث: 2 - فبراير - 2024 10:23 صباحًا
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الشتاء
      الثلوج على الـ700 متر.. تحضّروا لموجات الصقيع!
      زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق
      فيديو صادم.. زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق!
      الحدود اللبنانية الجنوبية
      إليكم آخر التطوّرات جنوباً